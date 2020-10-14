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Aktüel AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu: Bu millet fırsat vermez
Aktüel

AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu: Bu millet fırsat vermez

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 08:12:00 -
AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı tepkilere neden oldu: Bu millet fırsat vermez

Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Işıklar açık" açıklamasına yer verdi.

Sosyal medya paylaşımına politikacılar ve toplumun çeşitli kesimleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın "ışıkları yanıyor" sosyal medyada. paylaşıma tepki gösterdi.

Prof. Dr. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını paylaşan Prof. İfadesini sosyal medyada kullanmasına tepki gösteren Turan, şunları söyledi:

"Bu saçma ve ucuz trol önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesinden devlet adabı, yargılama ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımızdır. Bu ima edilen ifadenin ne anlama geldiğini bilmiyor muyuz?

AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi ışıkları Anayasa Mahkemesinin ışıkları yanıyor. Sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum veya kişi milli iradeye gözdağı veremez. Bu millet jüritokrasi meraklılarına fırsat vermeyecek. "ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından, "Vesayet özlemi duyanlar kanun adına konuşma kapasitesini kaybediyor. Millet ışıkları yakar, millet söndürür." ifadeleri kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, "AYM üyeleri arasında vesayet özlemi duyanlar var tabii. Kimse endişelenmesin, milletimizin anlayışı var, gereksiz ışıkları söndürmeyi biliyor." sözlerini paylaşdı.

"Demokrasimiz herhangi bir tehditten daha güçlüdür"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM'nin üyesine anayasal düzeni bozan bir darbe geçmişine atıfta bulunmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kanunsuzluk bir AYM üyesinin anayasal düzenini tehdit ediyor mu? Türkiye'nin demokrasisini korumak için görevli kurumlar görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlü. Demokrasimizi koruma taahhüdümüz kesindir. Milletimiz demokrasi ismimizi korumaya yeminlidir. Demokrasiyi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Türkiye "Cuntanın ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına izin vermeyeceğiz. Kurumlarımızda darbeci zihniyete tahammül edemeyiz. "

İçişleri Bakanlığı'ndan "Işıklarımız asla sönmez" paylaşımı

Engin Yıldırım'ın paylaşımı üzerine Bakanlığın gece çekilen fotoğrafı İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabına konuldu.

Bakanlık görevinde, "Işıklarımız asla sönmez." ifadesi dahil edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes eylem ve söylemiyle çalıştığı yerin ve kurumun 'kaderini' gözlemlemekle yükümlüdür.Aksi halde değersiz oldukları yüzeysel bir durumdadırlar. . " değerlendirmesinde bulundu.

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