  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AYM Üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı tepkilere neden oldu
Aktüel

AYM Üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı tepkilere neden oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 01:43:38 -
AYM Üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı tepkilere neden oldu

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor" ifadesine yer verdi.

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma siyasilerden ve toplumun çeşitli kesimlerinden tepki geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir." paylaşımında bulundu.

- İçişleri Bakanlığından "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı

Engin Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığının Twitter hesabına Bakanlığın gece çekilmiş fotoğrafı konuldu.

Bakanlığın paylaşımında "Işıklarımız hiç sönmüyor." ifadesine yer verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da sosyal medya hesabından "Herkes, eylem ve söylemiyle görev yaptığı yer ve kurumun 'mehabetini' gözetmekle mükelleftir. Aksi takdirde layık olmadığı yerde fuzuli şagil durumunda demektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AYM'nin, kendi üyesinin anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur. Türkiye'nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz. Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Türkiye'nin hukuk güvenliğini ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti
Dünya

Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, 'profesyonel bir ordu' oluşturmak için yasa tasarısında değişikli..
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar
Dünya

ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri ile Bulgaristan askeri işbirliği konusunda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre ABD, Bulgaristan'a 2 bin 500 ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay