AYM terör propagandası yapan Ayşe Çelik için devreye girdi

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yaklaşık 2,5 yıl önce Kanal D televizyonunda yayınlanan Beyaz Show programına telefonla katılıp o dönem yaşanan hendek terörüne destek veren öğretmen olduğu öğrenilen Ayşe Çelik, "terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hakkında açılan davadan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını çekmek üzere Cuma günü Diyarbakır E tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Altı aylık bebeği Deran ile birlikte cezaevine giren Ayşe Çelik için sosyal medyada on binlerce tepki mesajı yayımlanırken, Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, yaptığı açıklamada, "Umudumuzu kaybetmedik. Hafta başında denetimli serbestlik başvurusu yapacağız. Gayriresmi kanallardan AYM’nin de davayı görüşeceğini öğrendik” dedi.

Hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve kızının çok küçük olması dolayısıyla verilen 6 aylık infaz erteleme süresi dün dolan Ayşe Çelik'in 10 günlük infaz erteleme talebi de mahkeme tarafından reddedilmişti. Çelik’in avukatı Karaman’ın infazın durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruya ise infaz erteleme süresinin dolduğu Cuma gününe kadar herhangi bir yanıt verilmedi. Böylelikle Ayşe Çelik'e cezaevi yolu gözükmüş oldu. Kucağında kızı ve yakınlarıyla Diyarbakır Adliyesi’ne gelen Ayşe Öğretmen, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüldü. Ayşe Öğretmen’e avukatının yanı sıra HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynep Altıok da eşlik etti.

UMUTLARI AYM

Ayşe Çelik ve kızının cezaevine girmesinden sonra avukatı Karaman, yaptığı açıklamada, “Tahliye umudumuzu kaybetmedik” dedi. Son birkaç gündür Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çelik'in davasını gündemine aldığına ilişkin duyumlar aldıklarını, ancak infaz gününe kadar AYM’den bir açıklama gelmediği için anne ve bebeğin hapse girdiğini söyleyen Karaman, "Ancak bu, her şey bitmiş demek değil. AYM bugün, yarın ya da 10 gün sonra kararını açıklayabilir. Bu da infazı durdurabilir” diye konuştu. “AYM’nin davayı gündemine aldığını nereden öğrendiniz?” sorusuna ise Karaman şu yanıtı verdi: “Bize resmi bir bildirim yapılmadı. Ama çok güvenilir kaynaklardan, AYM’nin davayı kesinlikle gündemine aldığını öğrendik diyebilirim.”