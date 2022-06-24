AYM Strazburg’a çalışma ziyareti düzenledi

YENİ AKİT ANKARA

Anayasa Mahkemesi Heyetinde Başkan Zühtü Arslan’a Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı ile Komisyonlar ve Bölümler Başraportörleri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Anayasa Mahkemesi Heyeti 23 Haziran’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, AİHM Başkan Yardımcısı, AİHM Yargıcı Saadet Yüksel ve İkinci Bölüm Üyeleri ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Anayasa Mahkemesi Heyeti, Türk Divizyonu ve AİHM’de görev yapan Türk hâkimler ile düzenlen toplantılara katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan AİHM Adli Yıl Açılış Programı’na Katıldı. Başkan Arslan, 24 Haziran Cuma günü Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Leyla Kayacık, İnsan Hakları, Adalet ve Adli İşbirliği Birim Başkanı Frederic Dolt, Türkiye Birim Başkanı Konul Gasımova ve Venedik Komisyonu Temsilcisi Michael Janssen tarafından yapılan bilgilendirme sunumlarından sonra düzenlenen AİHM Adli Yıl Açılış Programı’na katıldı.