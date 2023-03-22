AYM, HDP'nin "sözlü savunma" talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini reddetti

HDP YENİDEN ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Ancak bu karar HDP’yi tatmin etmedi. 14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala “kapatma baskısı” altına girmek istemeyen HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme seçeneğini gündeme aldı. Bununla da yetinmeyen HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yaptı. Parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı toplantıda HDP’nin başvurusunu reddetti.