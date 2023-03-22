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Gündem AYM, HDP'nin "sözlü savunma" talebini reddetti
Gündem

AYM, HDP'nin "sözlü savunma" talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak; HDP Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:17:00 -
AYM, HDP'nin "sözlü savunma" talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “sözlü savunma seçim sonuna bırakılsın” talebini reddetti

HDP YENİDEN ERTELEME TALEP ETMİŞTİ

Ancak bu karar HDP’yi tatmin etmedi. 14 Mayıs’ta yapılacak kritik seçime bir ay kala “kapatma baskısı” altına girmek istemeyen HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden seçime girme seçeneğini gündeme aldı. Bununla da yetinmeyen HDP, kapatma talepli davada kararın seçim sonuna bırakılması için yeni bir hamle yaptı. Parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı toplantıda HDP’nin başvurusunu reddetti.

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