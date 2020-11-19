  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi
Aktüel

AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:35:03 -
AYM Başkanı Arslan, eşinin ve kızının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdi

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

Alınan bilgiye göre, Başkan Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.

Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber
Korona Virüs

Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüs testl..
Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim
Gündem

Erdoğan o iş adamını arayıp tebrik etmiş: Sana yakışır, tebrik ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangında büyük zarar gören Vaniköy Camii'nin onarım masraflarını üstlenen iş adamı Cemal Kalyoncu'yu ..
CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!
Siyaset

CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediği yalanı kısa sürede çürüdü. KKTC C..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay