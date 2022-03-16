Aylardır bu toplantı bekleniyordu! Altın, dolar, Bitcoin'de kritik ve tarihi gün!

Rusya-Ukrayna ve Fed kaynaklı volatilite artışı beklenirken bugün Asya’da Çin teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma göze çarpıyor.

Hong Kong Hang Seng yükselişlere öncülük etti. Hang Seng teknoloji endeksinde güniçi yükseliş yüzde 10'u aştı.

Japon Topix ve Güney Kore Kospi'de de pozitif fiyatlamalar görülüyor.

Amerikan hisse vadelileri ise Fed öncesi sakin. Nasdaq 100 vadelileri yatay seyir izlerken S&P 500 vadelileri yüzde 0,2 ekside işlem görüyor.

ABD tahvilleri de Fed kararı öncesi sakin. 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 2,14’te. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 geriliyor.

Offshore yuan Suudi Arabistan’ın Çin’den petrol ticaretinde yuan kabul edebileceği haberiyle dolara karşı yüzde 0,1 yükseliyor.

Fed'den 2018'den bu yana ilk faiz artışı bekleniyor

Yatırımcılar 2018’den bu yana ilk Fed faiz artışına hazırlanıyor. Amerikan merkez bankası faiz kararını bugün 21:00’de açıklayacak. 21:30’da ise Jerome Powell basın karşısına çıkacak.

Powell’ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed’in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed’in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı.

Bu toplantıda Fed üyelerinin faiz ve diğer ekonomik verilere ilişkin tahminleri de açıklanacak. Fed üyelerinin bu yıl yedi kez faiz artışı bekleyen swap piyasaları traderlarıyla aynı fikirde olup olmadıkları bu tahminlerle ortaya çıkacak.

Fed’in aynı zamanda 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesiyle ilgili daha fazla detay vermesi de bekleniyor. Bu kapsamda yeniden yatırım yapılmayacak, vadesinin dolması beklenecek tahvillerle ilgili tavan büyüklük açıklanabilir.