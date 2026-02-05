  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aylar sonra gün yüzüne çıktı! MHP'li Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Gündem

Aylar sonra gün yüzüne çıktı! MHP'li Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aylar sonra gün yüzüne çıktı! MHP'li Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin aylar sonra dikkat çeken bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'ın fotoğraf talebinin kesin bir dille reddedildiğini ifade etti.

Bir yılı aşkın süredir devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Parti'den üç üyesi, İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası TBMM Başkanlığı, sürecin "pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığını" açıklamıştı.

FETİ YILDIZ SESSİZLİĞİ BOZDU

İmralı'ya giden isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Gazetesi'nden Nur Tuğba Aktay'a yaptığı açıklamada görüşmenin kamuoyundan neden bu denli gizli tutulduğuna dair soruları yanıtladı. Yıldız, görüşme sırasında Abdullah Öcalan'ın "fotoğraf çekilmesi" yönünde bir talepte bulunduğunu doğruladı.

 

"FOTOĞRAF OLMAZ, GÖRÜŞME BİTMİŞTİR"

Aktay'ın aktardığına göre, Öcalan'ın bu talebi, görüşmenin sonunda sembolik bir meşruiyet oluşturma çabası olarak değerlendirildi. Feti Yıldız'ın bu talebi kesin bir dille reddettiği ve "Fotoğraf olmaz. Görüşme bitmiştir" diyerek net bir sınır çizdiği ifade edildi. Bu tutumun, devletin sürece yaklaşımındaki kırmızı çizgiyi açık biçimde ortaya koyduğu vurgulandı.

"PAZARLIK DEĞİL, TESCİL" VURGUSU

Yazıda yer alan değerlendirmede, İmralı görüşmesinin bir pazarlık süreci olmadığı, devletin bu temasla herhangi bir sembolik ya da siyasi kazanım üretilmesine izin vermediği belirtildi. Görüşmenin, sürecin şartlarını teyit etmeye yönelik olduğu ve devletin "buraya kadar" mesajını net biçimde verdiği kaydedildi.

 

"UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Öte yandan; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık. Raporda AİHM kararlarına uyma tavsiye edilecek" ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, özellikle müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, hayatının sonuna kadar koşulsuz biçimde cezaevinde kalmaması, belli bir sürenin ardından özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin hukuken tamamen ortadan kaldırılmaması anlamına gelir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız

Sayın meclis başkanımızın hiç sesi çıkmıyor.Komisyon başkanı olarak çok sevinçli olmalı...Nihayet 50 bin şehidin eli kanlı katiline af için partileri anlaştırdı.Artık tarihe geçti..Çok büyük emekleri oldu.

Biraz utanacakmısınız.

Bu vatanın şehit olan evlatlarının yakınlarının yüzüne bakıp ne söyleyeceksiniz acaba.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
