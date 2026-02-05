Schengen’de 90 gün esniyor: Kritik mesleklere vize açılımı

Ekonomik İvme İçin Vize Reformu Avrupa Komisyonu, AB ekonomisine taze kan pompalamak ve küresel yetenekleri bölgeye çekmek amacıyla hazırladığı yeni vize stratejisini kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan taslak metin, Avrupa’nın mevcut vize prosedürlerinin "parçalı ve caydırıcı" olduğunu kabul ederken, özellikle stratejik sektörlerdeki profesyoneller için vize serbestisinin sınırlarını genişletmeyi hedefliyor.

Mevcut kurallara göre, üçüncü ülke vatandaşları Schengen bölgesinde 180 günlük bir dilim içerisinde en fazla 90 gün konaklayabiliyor. Bu süreyi aşmak isteyenlerin karşılaştığı uzun ve karmaşık oturum izni süreçleri, AB’nin ihtiyaç duyduğu dinamik iş gücünü kaçırıyor. Komisyon, bu engeli aşmak için "uzatılmış kısa süreli konaklama" adı verilen yeni bir yasal statü üzerinde çalışıyor.

VİZE AYRICALIĞI TANINACAK 6 MESLEK GRUBU

Yeni strateji belgesi, yerleşik düzene geçme zorunluluğu olmayan ancak 90 günden fazla kalması gereken profesyonelleri şu kategorilere ayırıyor:

• Lojistik sektörü: AB işletmelerine hizmet sağlayan tır şoförleri.

• Kültür ve sanat: Uzun süreli turneye çıkan sanatçılar.

• Spor dünyası: Uluslararası etkinliklere katılan sporcular.

• Teknoloji ve mühendislik: Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar.

• Sanayi ve hizmet: AB üretim bantlarını destekleyen teknik iş gücü.

• Akademik ve profesyonel destek: Bölgesel projelerde görevli danışmanlar.

Strateji belgesindeki en kritik noktalardan biri, ülkeler arasındaki mevcut ikili vize anlaşmalarının kademeli olarak sonlandırılması hedefi.

Öte yandan AB, bu parçalı yapıyı ortadan kaldırarak tüm üye ülkelerde geçerli olacak, standartlaştırılmış ve merkezi bir "uzatılmış vize" sistemine geçmeyi planlıyor.