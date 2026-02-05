  • İSTANBUL
Mangal spreyi hayat kurtardı: Hırsızı dükkana girdiğine pişman etti!
Dünya

Mangal spreyi hayat kurtardı: Hırsızı dükkana girdiğine pişman etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hırsızlık girişimlerine karşı ‘yok artık’ dedirten bir savunma yöntemi kameraya yansıdı. Elinde büyük bir bıçakla dükkana dalan soyguncu, beklemediği bir sert kayaya çarptı. Soğukkanlılığını bozmayan kadın dükkan sahibi, tezgah altından çıkardığı mangal tutuşturucu spreyi çakmakla birleştirerek hırsızı adeta ateşe boğdu. Alevleri gören hırsız, neye uğradığını şaşırarak dükkandan arkasına bakmadan kaçtı.

Elinde dev bir satırla dükkan soymaya kalkan hırsız, hayatının şokunu yaşadı.

Sakinliğini koruyan kadın işletmeci, tezgah altındaki mangal spreyini bir alev makinesine dönüştürerek soyguncuyu dükkandan püskürttü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sıradan bir iş gününde dükkana giren maskeli bir şahsın kasiyer kıza satır sallamasıyla başladı. Birçok kişinin panikleyeceği o kritik anda, dükkan sahibi kadın hırsıza büyük bir dersi verdi.

Kadın, hırsızın üzerine atılmak yerine tezgahın altında hazır bulundurduğu barbekü tutuşturucu spreyi ve çakmağı kullandı.

Spreyi çakmağa doğru sıkan kadın, hırsızın üzerine bir "ejderha nefesi" gibi alev fışkırttı.

Elindeki bıçağa güvenen hırsız, alevlerin yüzüne kadar gelmesiyle saniyeler içinde dükkandan kaçarak uzaklaştı.

