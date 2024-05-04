Aylar sonra bir ilk! Otomotiv pazarında ibre tersine döndü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerine göre, geçen ay 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Aylar sonra düşüş

Nisan ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.61 düşüşle 61 bin 448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28.6 azalarak 14 bin 471 adede geriledi.

Yılın ilk dört ayının toplamında ise, önceki ayların yüksekliği sayesinde binek ve hafif ticari araç toplam pazarı, yüzde 11.3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 16.62 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5.2 düştü.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54.1 pay ve 159 bin 598 adetle SUV araçlar oldu. Onu yüzde 26,8 pay ve 78 bin 923 ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 51 bin 249 adet satışla H/B otomobiller takip etti



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Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4’ü benzinli, yüzde 14,9’u hibrit, yüzde 11,1’i dizel, yüzde 7,8’i elektrikli, yüzde 0,8’i ise otogazlı araçlardan oluştu. Elektrikli otomobil satışları 23 bin 102 adetle olurken, Nisan ayında 6 bin 97 adet satıldı. Nisan’da elektrikli araç satışlarındaki aslan payı, şüphesiz 3 bin adetle Togg’un oldu. Togg’un ilk 4 aydaki satışları ise 7 bin 148 adet oldu.