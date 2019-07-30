0553 313 94 23

Ayla Harp, Mersin’i gururlandırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp, TOBB tarafından 10 bölge belirlenen bölge temsilciliği seçimlerinde Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 16:37
Ayla Harp, Mersin’i gururlandırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp, TOBB tarafından 10 bölge belirlenen bölge temsilciliği seçimlerinde Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi oldu.


TOBB tarafından belirlenen 10 bölgede TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra komitesi başkanları arasında bölge temsilciliği seçimleri gerçekleştirildi. 2. bölge olan Doğu Akdeniz bölge temsilciliği için Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Karaman ve Mersin illerinin kadın girişimciler kurulu icra komitesi başkanları elektronik ortamda kendilerine verilen şifrelerle oy kullandı. Seçimlerde 8 oyun 5’ini alan Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Harp, Doğu Akdeniz Bölgesi Temsilcisi oldu. Aynı zamanda Harp, TOBB Kadın Girişimciler Kurulları Üst Kurulu’nda da bölgeyi temsil edecek.


Seçimler sonrası değerlendirme yapan Ayla Harp, Doğu Akdeniz Bölgesi olarak birlik ve beraberliği projelere yansıtarak daha güzel işler yapacaklarını söyledi. Bölgesel iş birliklerin artarak gündem olacağının altını çizen Harp, seçimlerin adil bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Harp, “Seçimin kazananı kaybedeni yoktur. Önemli olan bölgemize hep birlikte hizmet edebilmek. Bölgemiz için hep beraber olacağız” dedi.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise Ayla Harp’ı kutlayarak, Mersin olarak bölgede artan lobi gücünün özellikle kadın girişimciler tarafından daha çok sahiplenilmesinden memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi. TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulunun sadece bölgede değil, Türkiye çapında etkili bir kurul olduğunu belirten Kızıltan, "Mersin özelinde yaptıkları birçok proje Türkiye’ye rol model olmuştur. Bölge Oda ve Borsalarının Sayın Harp’a gösterdiği bu güven, bu bölgesel ve ulusal başarının bir göstergesidir.Bu noktada bu başarılarda büyük emeği olan ve Mersin ekonomisini ve Mersin kadın girişimcilerin gücünü temsil eden Sayın Harp’i ve arkasındaki büyük ekibi kutluyorum. Bu süreçte MTSO Kadın Girişimciler Kurulunun Başkanlığına birçok kez büyük bir teveccühle seçilen Harp’ın bu önemli tecrübelerini ulusala taşıyacağına gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler Sırbistan'da
    1. TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler..
    2. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 2..
    3. Gazze’de Filistin Milli Giysiler Günü..
    4. Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı
    5. Sözleşmeli öğretmenlik tercih..
    6. Ankaragücü'nde seçim yapıldı! İşte..
    7. İsrail bunu da yaptı! 4 yaşındaki..
    8. İnternet ve kargo üzerinden silah..
    9. Sandıklı’daki yangında 5 hektar..
    10. Kapalıçarşı'da altın
    11. Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele..
    12. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki..
    13. NASA açıkladı: Türkler rekora imza..
    14. Oğluna torpil yapan CHP'li başkanın..
    15. Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü"..
    16. Rusya'da dev orman yangını! Acil durum..
    17. Divock Origi Süper Lig'e geliyor!
    18. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    19. Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a..
    20. Mustafa İslamoğlu kimdir, kaç yaşında?
    21. MÜSİAD yöneticileri selden zarar gören..
    22. Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek..
    23. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    24. AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni..
    25. "Avcı kız" operasyonunda 78 tutuklama..
    26. Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan..
    27. Döviz kurları
    28. ABD, Suudi Arabistan için özel savaş..
    29. Başkan Gürün; "Körfezdeki rengin..
    30. Saha bakım çalışmaları devam ediyor
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!