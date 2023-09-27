Aykut Kocaman yeşil sahalara geri dönüyor! Sürpriz talip açıklandı

Kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman futbola geri dönüyor...

Son olarak 2021 yılında Başakşehir'de çalışan fakat Turuncu-Lacivertliler'de umduğunu bulamayan tecrübeli hoca yaklaşık 2 senedir dinleniyordu.

Aykut hocaya net bir talip çıktı

Bu süreçte teklifleri dahi değerlenmediği bilinen başarılı hocanın artık dönmeye hazır olduğu ve bilgi-birikimini aktarmak adına doğru bir takım aradığı kaydedildi. Bu doğrultuda Süper Lig'deki hoca sirkülasyonunun çok sık devam etmesiyle Aykut hocaya net bir talip çıktı.

Henüz 6. hafta sonunda Gaziantep FK, Başakşehir, Kayserispor ve İstanbulspor teknik adamlarıyla yollarını ayırırken bir flaş karar da Samsunspor'dan geldi.Geçen sezon sonradan devraldığı Samsunspor'u, Süper Lig'e çıkarmayı başaran Hüseyin Eroğlu bu sezon aradığını bulamadı. Süper Lig’de bu sezon henüz galibiyet alamayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun görevine son verilme kararı alındı.

Resmi şekilde açıklanacak

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Oynadığı 5 maçta topladığı bir puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor’da teknik direktör değişikliği için düğmeye basıldı. Kırmızı-Beyazlılar’ın Eroğlu ile ayrılık kararı aldığı ve bu durumu en kısa zamanda camiaya açıklayacağı kaydedildi.

Şampiyon yaptı, sonra çalışmadı

Karadeniz temsilcisinde yeni teknik adam için ise düğmeye basıldı. Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirildi. Sergen Yalçın, daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük yaptı.

Son olarak Beşiktaş’ta görev alan 50 yaşındaki çalıştırıcı 2020-21 sezonunda Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda zafere ulaştı. Tecrübeli hoca, bir sonraki sezonun yarısında ayrıldığı Kara Kartal'dan sonra başka bir takımda çalışmadı.

Kocaman’la görüştükten sonra...

Karadeniz temsilcisinin hedefindeki bir diğer aday ise yine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden bir tanesi. Kuzey ekibi, Aykut Kocaman’la da bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan Yüksel Yıldırım’ın kararını bu görüşmeden sonra vereceği ifade ediliyor.