  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor! Büyük ölçüde anlaşma sağlandı
Spor

Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor! Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Kocaman, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından yeniden takım çalıştırmak için Hes Kablo Kayserispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:49:00 -
Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor! Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alan Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

Kayseri Haber'de yer alan habere göre Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör için Başkan Berna Gözbaşı, çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir aksilik olmazsa sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör Hatay maçının ardından takımın başına geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip için son aday Sumudica olurken, Aykut Kocaman ismi yeniden ön plana çıktı. Pandemi sürecinde takım çalıştırmak istemeyen Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Başkan Berna Gözbaşı büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, pürüzlerin giderilmesinin ardından Kayseri'ye gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Teknik Direktör transferine ilişkin isim vermeden konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, şunları söylemişti:

"Yeni hocamız Hatayspor maçı öncesinde yetişebilir. Ama Hatayspor maçı sonrasında kesinlikle teknik direktör sorununu çözeceğiz. Bir sürpriz yetişirse Hatay maçına çıkar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce
Gündem

İlker Başbuğ'dan devlet sırlarını sızdıran 'vatan haini'ne destek! Tam da 1 gün önce

TSK içerisinden devlet sırlarını sızdırdığı ve MİT'i ifşa etme suçlamasıyla yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a İlker Baş..
Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı
Gündem

Alabarda'dan Türkiye'ye yeni finans merkezi uyarısı

Eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda yeni kurulacak finans düzeni için Türkiye'nin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay