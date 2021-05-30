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Gündem Ayıptan dönülsün! DP döneminde yıkılan Karaköy Camii tekrar inşa edilsin
Gündem

Ayıptan dönülsün! DP döneminde yıkılan Karaköy Camii tekrar inşa edilsin

Kamuoyu, Ayasofya’nın ve Taksim Camii’nin ibadete açılmasının ardından, 1957 senesinde, Demokrat Parti döneminde yol çalışmaları bahanesiyle yıkılan Karaköy Camii’nin de tekrar inşa edilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:00:00 -
Ayıptan dönülsün! DP döneminde yıkılan Karaköy Camii tekrar inşa edilsin

1903 senesinde Sultan II. Abdulhamid’in talimatıyla yapılan Karaköy Camii, 1957 senesinde Demokrat Parti döneminde yol genişletme çalışmaları bahane edilerek yıkıldı. İstanbul’un önemli camilerinden biri olan ve mimari olarak eşi benzeri bulunmayan caminin yeniden inşası yıllardır mümkün olmadı.

Karaköy Camii’nin yeniden inşası için girişimler olsa da projeler yıllardır raflarda kaldı.

1 yıl içinde hem Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılması hem de yasakçıların yıllardır yapımına karşı çıktığı Taksim Camii projeleri hayata geçirilmişken, Karaköy Camii de yeniden gündeme geldi.

Türkiye’nin ayıplarından biri olan Karaköy Camii yıkılması olayının üstünden onlarca yıl geçmesine rağmen eşsiz mabedin tekrar ibadete açılmamış olması kamuoyunun vicdanını yaralıyor. Vatandaşlar, parçaları bile bulunamayan bu caminin tekrar inşa edilmesini ve ayıptan geri dönülmesini istiyor.

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