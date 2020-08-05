Ayin yapan papaz Beyrut'taki patlamaya böyle yakalandı
Beyrut'ta yaşanan dehşete düşüren patlamadan saniyelerce önce ayine başlayan papaz, patlamanın meydana gelmesinin ardından töreni yarım bırakarak kaçtı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin esnasında yakalandı. Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları ayinin Covid - 19'dan korunma amaçlı düzenlendiğini yazdı.
Sarsıntıya aldırış etmediği görülen papazın güçlü patlamada esnasında ayini yarım bırakarak kaçtığı görüntülere yansıdı.