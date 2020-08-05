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Dünya

Ayin yapan papaz Beyrut'taki patlamaya böyle yakalandı

Beyrut'ta yaşanan dehşete düşüren patlamadan saniyelerce önce ayine başlayan papaz, patlamanın meydana gelmesinin ardından töreni yarım bırakarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:31:00 - 2020-08-05 10:48:03

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin esnasında yakalandı. Lübnanlı bazı sosyal medya kullanıcıları ayinin Covid - 19'dan korunma amaçlı düzenlendiğini yazdı.

Sarsıntıya aldırış etmediği görülen papazın güçlü patlamada esnasında ayini yarım bırakarak kaçtığı görüntülere yansıdı.

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Yorumlar

Osman nuri

Papaz kaçtı. Halbuki bizim imam oturur ölümü beklerdi.
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