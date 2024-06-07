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Gıda Ayıla bayıla içiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Bir bu eksikti
Gıda

Ayıla bayıla içiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Bir bu eksikti

Yeniakit Publisher
2024-06-07 09:29:00 -
Ayıla bayıla içiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Bir bu eksikti

Bağışıklığımızı güçlendirmek, sağlıklı bir ömür sürmek için pek besin yiyip içiyoruz. Bir tanesi var ki bayıla bayıla şifalı diye içiyoruz ama böbreklerimizi resmen diyalize sürüklüyor! Ömrümüzden çalıp zehirleyen, ölmekten beter eden o besin bakın neymiş...

Yeşil çay veya siyah çay gibi bazı bitki çayları, kafein içerebilir. Aşırı kafein tüketimi, uykusuzluk, sinirlilik, çarpıntı ve mide rahatsızlıkları gibi yan etkilere neden olabilir.

Bitki çayları, doğal bir sağlık destekleyicisi olabilir, ancak dikkatli ve bilinçli bir şekilde tüketilmelidirler. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, bitki çaylarını tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Bitki çaylarını dengeli bir şekilde tüketmek ve aşırıya kaçmamak da önemlidir.

 

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