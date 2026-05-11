Ayı kovanlara saldırdı! Arıcıların emeği böyle yok oldu
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde arıcılık yapan üreticilerin kovanları ayı saldırısında böyle parçalandı.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde arıcıların ayı saldırılarıyla mücadelesi kameraya yansıdı. Arıcılık yapan üreticiler Naci Güler ve Erdal Güler, son dönemde artan ayı saldırıları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden çözüm talep etti. Naci Güler, son 20 gün içerisinde yeniden ayı saldırısıyla karşılaştıklarını ifade ederek, daha önce de benzer olaylar yaşadığını söyledi. Güler, “Yaklaşık 4-5 yıl önce de arılarımı yemişti. Bu kez yüksek çardak yaptım, 3-4 metreye kaldırdım. Ayı zarar vermesin diye tüm önlemleri aldım ama yine de çıkıp arılarımı yedi” dedi.

 

“Devlet zararımızı karşılasın”

Ayı saldırılarında tüm emeklerinin yok olduğunu söyleyen Naci Güler, “Ayı saldırılarına karşı birçok önlem alıyoruz. Ben beton direk yaptım, çiviler koydum, tel örgü çektim ama yine de engel olamadık. Bu hayvan her türlü çıkıyor. Merdiven gibi tırmanıyor. Bizim tüm emeğimizi yok ediyor. Ayı saldırıları yalnızca arıcılıkla sınırlı değil, bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar da saldırıya uğruyor. Daha önce koyun ve inekler de zarar gördü, köylerde ciddi bir tedirginlik var. Biz üretim yapıyoruz, organik bal üretiyoruz. Ama bu şartlarda devam etmemiz mümkün değil. Devlet ya koruma sağlasın ya da zararlarımızı karşılasın” diye konuştu.

 

Üretim durma noktasına geliyor

Aynı bölgede arıcılık yapan Erdal Güler ise 7 kovanının ayılar tarafından zarar gördüğünü belirterek, “Bizim köyde sadece benim değil, komşularımın da arıları zarar gördü. Naci Güler’in de 6 kovanı gitti. Çevre köylerde de aynı durum var. Doğa Koruma ve Milli Parklar biriminden yeterli destek alamıyoruz. Ayı saldırıları son dönemde yalnızca Mesudiye’de değil, Ordu’nun farklı ilçelerinde de arttı ve çözüm bulunmaması halinde üretim neredeyse durma noktasına gelecek” ifadelerini kullandı.

