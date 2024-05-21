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Gündem 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-21 23:01:00 -
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K., gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ışığında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. 21.05.2024 tarihi itibariyle gözaltına alınmıştır. Soruşturmamız kapsamında şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan N.Ö.K. ile ilgili, "Mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K., alınan ifadesinin ardından mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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