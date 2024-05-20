Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik'in ifadeleri doğrultusunda, gözaltına alınan aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 7 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da dahil 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına da ifade verdi.

Tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

ARALARINDA KILIÇDAROĞLU’NUN DANIŞMANI DA VAR

Tutuklanan Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin; Ayhan Bora Kaplan'ı havalimanı yolunda bizzat gözaltına alan isimlerdi.

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Ramazan Kubat da tutuklanan isimler arasında.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kubat’ın soruşturma aşamasındaki gizli tanık olduğu belirtilen ve şu an yurtdışında bulunan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasında rol aldığını aktardı.

Uludağ, Kubat’ın eski MHP Ankara il yöneticisi olduğunu ve 2022 yılında CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olduğunu belirtti.