Ayhan Bora Kaplan hakim karşısında! 'Bakanlarla ilgili ifade ver dediler'

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 20’si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan, mahkeme başkanından söz istedi.

Kaplan ifadesinde, "Bir vatandaşa devletin memurlarının kumpas kurmaması gerekir. Bana ‘bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver’ dediler vermedim. Bu bir kumpastır. Bunların başında bir savcı vardır. Mazlumların ahını aldılar. Allahtan korkmuyorlar. Kuldan utanmıyorlar" diye konuştu.

Sanık avukatları gizli tanık beyanlarının dosya kapsamı dışına alınmasını ve "Ü5W1G8K6L3"in mahkeme salonuna getirilerek dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı taleplere ilişkin ara karar kurmak üzere duruşmaya ara verdi. Daha sonra mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, gizli tanık "Ü5 ve M7"nin beyanlarının dosyadan çıkarılması şeklindeki talepler ile bir kısım kolluk görevlilerinin dinlenilmesi taleplerinin reddini istedi.

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Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı da, gizli tanık M7'nin ifadelerinin dosyadan çıkarılması yönündeki talep ile gizli tanık Ü5'in yeniden dinlenilmesi yönündeki talebin reddedildiğini bildirdi.

Haklarında soruşturma yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talep ile Ayhan Bora Kaplan davasının soruşturma aşamasında operasyon yapan kolluk görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talepler de, yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.