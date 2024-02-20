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Siyaset Ayhan Bilgen'den 'Kars' kararı
Siyaset

Ayhan Bilgen'den 'Kars' kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 12:00:00 -
Ayhan Bilgen'den 'Kars' kararı

Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için seçim kuruluna başvurdu.

25,26,27. Dönem Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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