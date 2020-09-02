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Aktüel Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."
Aktüel

Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:35:53 -
Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."
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