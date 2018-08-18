Aygün Alüminyum’dan Türkiye İhracat Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle’ye ziyaret

Türkiye İhracat Meclisi Başkanından Sektöre Destek Mesajı

Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu’ nungerçekleştirdiği bu ziyaret sırasında, ülkemiz ihracatının yeni hedefleri, güncel problemleri ve inşaat sektörü ile alüminyum sektörünün gereksinimleri görüşüldü.Ayrıca, Aygün Alüminyum firmasının yakın gelecekteki ihracat hedeflerinden, muhtemel projelerinden bilgiler aktarıldı. Bunun üzerine, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin inşaat sektörüne geçmişte verdiği desteği, gelecekte de arttırarak sürdüreceği ve çözüm odaklı çalışmalar yapacağı, TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle tarafından dile getirildi.

Aygün Alüminyum 2023 İhracat Hedefine Katkı Sağlıyor

Aygün Alüminyum yeni projeleriyle, yeni ihracat kapısı olan yeni ülkelerdeki çalışmalarıyla mevcut ihracatını arttırmayı hedefliyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunarak, ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Geçmiş dönemlerde, Sayın Bakanlarımızdan almış olduğu 1.lik, 2.lik ve 3.lük ihracat ödüllerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.Rusya ve İngiltere pazarında da yıllara dayanan tecrübesi ile emin adımlarla büyümeye devam ediyor.

Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel Aygün Alüminyum’ un 2023 yılına kadar Rusya pazarındaki hedeflerini ve stratejilerini Sn. İsmail Gülle’ ye aktardı. Rusya’ da 2002’ den bu yana faaliyet gösteren Aygün Alüminyum Rusya’ nın tarihçesini ve sağlam köklerini anlattı.

Temsilcilik olarak 2002 yılında hizmete başlayan, 2003 yılında şirketleşen Aygün Alüminyum Rusya; Rusya’daki hizmetlerini, Anonim Şirket olarak 300 lik Moskova merkez ofiste 1 koordinatör; 20 mimar-mühendis, 5 yönetici, 15 idari personel, 7 süpervizör, 55 formen, 200 taşeron ve bunun yanında toplam 303 kişilik deneyimli işçi kadrosu eşliğinde başarıyla sürdürmektedir. Moskova’da son 12 yılda yaklaşık 60 önemli projeyi başarıyla tamamlayan firma, 5000 kapalı alana sahip yeni Moskova fabrikası ile kısmi ve tamamlayıcı üretimini güçlü makine parkuru ve tecrübeli imalat kadrosuyla sürdürerek Rusya’ daki ve yakın coğrafyadaki ülkelerde yer alan şantiyelere gerekli desteği sağlamaktadır. Firma geçmişte tamamladığı önemli projelerle ve yakın gelecekte imza atacağı prestijli projelerle Rusya inşaat sektöründeki saygın yerini hızla daha da yukarı taşıyacaktır.