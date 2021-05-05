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Dünya Ayelet Şaked'in Netanyahu hakkındaki ses kaydı sızdı
Dünya

Ayelet Şaked'in Netanyahu hakkındaki ses kaydı sızdı

İsrail’de ortalığı toz duman edecek ses kaydı gecesi yarısı sızdı. Ülkede, Netanyahu’nun koalisyon için görüştüğü Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Ayelet Şaked'in Netanyahu’ya ‘diktatör ve zorba’ dediği basına ses kaydı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:09:00 -
Ayelet Şaked'in Netanyahu hakkındaki ses kaydı sızdı

İsrail’de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 6 Nisan’da hükümet kurmak için Benyamin Netanyahu'ya verdiği süre sonda erdi. Netanyahu’nun koalisyon kurmak için görüştüğü Yamina-Sağ’a partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu’nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Şaked'in ses kaydı basına sızdı. Gece yarısı sızan ses kaydında Şaked’in Netanyahu ve eşi Sara hakkında, 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz ediyor.

"Diktatör ve zorba”

Şaked’in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında "İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısı (Sara) güç arzusu var. Adeta Diktatörler! Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?' ifadelerine alıyor. Ses kaydının ülkede uzun süre konuşulması bekleniyor Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı.

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