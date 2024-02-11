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Medya Aydınlı Teyze kuralları hiçe saydı! Milyoner'de bir ilk yaşandı
Medya

Aydınlı Teyze kuralları hiçe saydı! Milyoner'de bir ilk yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:38:00 -
Aydınlı Teyze kuralları hiçe saydı! Milyoner'de bir ilk yaşandı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada bir ilk yaşandı. Aydınlı Emir Karakayış ilk soruda elenmesinin ardından sunucu Kenan İmirzalıoğlu’ndan talebi herkesi gülümsetti.

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında bir ilk yaşandı. Aydın’dan programa katılan Emir Karakayış hoş sohbetiyle stüdyodakileri ve ekranları başındakileri tebessüm ettirdi.  Emir Karakayış “Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisidir?” sorusuna Çarşamba cevabını vererek yarışmadan elendi.

Hiç düşünmeden, heyecandan hızlı cevap veren EmirTeyze elenince, “Burayı keselim. Tekrar başlayalım. Kenan Bey ben nasıl geri döneceğim. 10 saatlik yoldan geldim. Bir şeyler yapın” dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise bu talebe gülümseyerek böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

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