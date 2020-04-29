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Aktüel

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Öner Evren hayatını kaybetti.

2020-04-29 03:33:48 -
Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Öner Evren hayatını kaybetti.


Kalbi doğuştan delik olduğu öğrenilen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Öner Evren, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Evren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Evren’in ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

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