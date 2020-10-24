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Ekonomi Aydınlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesisten 30 ülkeye ihracat yapıyor
Ekonomi

Aydınlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesisten 30 ülkeye ihracat yapıyor

Germencik ilçesinde TKDK'den 480 bin liralık hibe alarak 2 bin metrekarelik incir işletme tesisi kuran girişimci Muhsin Seyrek, ihracata başlayarak cirosunu 4 milyon dolara çıkardı - Muhsin Seyrek: - "Şu anda sezonda yaklaşık 1000 ton ürün satıyorum. Ürünlerimizin yüzde 90'ını yurt dışına gönderiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:07:52 -
Aydınlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesisten 30 ülkeye ihracat yapıyor

AYDIN (AA) - NECİP UYANIK - Aydın'ın Germencik ilçesinde devletten aldığı 480 bin liralık hibeyle incir işletme tesisi kuran girişimci, işlediği ürünleri 30 ülkeye ihraç ediyor.

Mesudiye Mahallesi'nde incir tüccarlığı yapan 46 yaşındaki Muhsin Seyrek, işlerini büyütmek için 2015 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Seyrek'e 480 bin liralık hibe verildi. Seyrek, aldığı hibeyle Germencik Sanayi Sitesi'nde 1000 metrekarelik bir tesis kurdu.

Zamanla işlerini büyüten Seyrek, tesisin kapasitesini 2 bin metrekareye çıkartarak 130 kişiye de istihdam sağladı.

Seyrek, AA muhabirine, kendi başına iş yaparken devletten aldığı hibeyle büyüdüğünü ve bir çok kişiye istihdam sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Devlet sayesinde iş kurdum"

Tesisi açtığında yılda 180 tonla başladığını aktaran Seyrek, "Şu anda sezonda yaklaşık 1000 ton ürün satıyorum. Yıllık 4 milyon dolarlık gelirimiz var. Ürünlerimizin yüzde 90'ını yurt dışına gönderiyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30 ülkeye Aydın incirini gönderiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet sayesinde iş kurdum. Aldığım teşvikle işlerimi bu kadar büyüttüm." dedi.

Bir işi başarmak için insanın önce kendisine inanması gerektiğini vurgulayan Seyrek, "Biz sadece iş değil aynı zamanda ülkemize döviz girdisi de sağlıyoruz. Amacımız daha çok ihracat yapmak. Böylece hem ülkemize hem vatandaşımıza hem de üreticimize destek oluyoruz." diye konuştu.


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