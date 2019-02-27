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Aydınlı anne adaylarına suda doğum imkanı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, anne adaylarımıza alternatif bir doğum yöntemi olarak suda doğum hizmeti sunuyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Aydınlı anne adaylarına suda doğum imkanı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, anne adaylarımıza alternatif bir doğum yöntemi olarak suda doğum hizmeti sunuyor.


Suda doğum yöntemi ile doğum yapmak isteyenler gebelerin üniteyi ziyaret edebileceğini ve konuyla ilgili Gebe Okulu eğitimlerine katılarak bilgi alabileceklerini belirten Başhekim Uzm. Dr. Ferdi Güneş, “Suda doğum 36-37 derece sıcaklıktaki suyla dolu bir havuz veya küvette, uzman doktor ve ebeler eşliğinde takibi yapılan alternatif bir doğum süreci uygulamasıdır. 36-37 derecedeki ılık su, vücudu rahatlatan endorfin hormonunun salgılanmasını kolaylaştırarak doğumun gerginliğinin azaltıyor. Ilık su anneye rahat hareket etme imkanı sağlıyor. Anne için kolaylaşan doğum bebek içinde kolaylaşıyor. Çünkü annenin salgıladığı hormonları bebek doğrudan alıyor. Annenin artmış kan dolaşımına bağlı olarak bebeğe daha fazla oksijen gitmesi, yenidoğan döneminde emzirme ile ilgili daha az sorun yaşanması bebek için avantajlıdır. Bu yöntem, normal doğum yapmak isteyen, damardan veya belden ağrı kesici ilaç almadan doğum süresini kısaltma arzusunda olan çok istekli ve bu konuda daha önce bilgilendirilmiş anne adaylarına önerilebilir. Suda doğum gerçekleştiren annelerin tecrübelerinin diğer anne adaylarına da örnek olacaktır. Bütün amacımız gebelerimizi normal doğuma teşvik etmek ve özendirmek, sezaryen doğumun önüne geçmek” şeklinde konuştu.


Suda doğum ünitesinde dünyaya gelen Umut bebeği ziyaret eden Başhekim Güneş, Op. Dr. Kamil Kurt başta olmak üzere tüm ekibini kutlayarak, Umut bebek ve ailesine sağlıklı bir ömür diledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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