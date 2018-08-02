0553 313 94 23

Aydın'daki FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası!

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli öğretmen yapılanmasına yönelik 17'si tutuklu 87 zanlının yargılandığı davada, 51 zanlıya 2 yıl 1 ay ila 13 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:24
Aydın'daki FETÖ davasında 51 sanığa hapis cezası!

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, 32 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 4 ay ila 13 yıl 6 ay, 19 sanığa "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 1 ay ila 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, 22 sanığın da beraatına karar verdi.

Mevcut delil durumları göz önüne alınan 14 sanığın dosyası ise tefrik edildi.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:24
  1. Aydın
  2. dava
  3. Duruşma
  4. FETÖ
  5. hapis cezası
  6. karar
  7. PDY

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi
    1. Kanal İstanbul için yabancı..
    2. Fenerbahçe'deki olası kavgaya Ali Koç..
    3. Tır'daki 8 tonluk mermer yola düştü
    4. Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı sürüyor
    5. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    6. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan..
    7. YAŞ'ta terfi eden komutanların isimleri!
    8. İstinat duvarı çöken inşaat mühürlendi
    9. Adnan Özbal YAŞ'da hangi türbeye..
    10. Hünkar beğendi tarifi
    11. Eş seçiminde nelere dikkat etmek..
    12. YAŞ Kararlarıyla Rafet Dalkıran..
    13. Balgam sökmeye yarayan doğal çözümler
    14. Uyuşturucu partisine baskın: 3 kişi..
    15. Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalı?
    16. Aydın'daki FETÖ davasında 51 sanığa..
    17. Kortizol düşüklüğü ve yüksekliği..
    18. YAŞ Kararlarıyla Tuğbay Albay İbrahim..
    19. Sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi..
    20. Evlilikte öfke kontrolü için 3 önemli..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak