  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı
Yangın bölgelerine uçuşu olanlar dikkat! THY duyurdu
İşte Afgan göçüne karşı alınan 3 önlem!
Meteoroloji'den yangın bölgeleri için uyarı
Gündem Aydın'daki Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı
Gündem

Aydın'daki Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na giriş çıkışların yasakladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:32:00 -
Aydın'daki Dilek Yarımadası'na giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay