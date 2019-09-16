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Aydın’daki cinayet zanlısı tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, taziye evinde ayrılma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç’ı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Gökhan C.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
Aydın’daki cinayet zanlısı tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, taziye evinde ayrılma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç’ı bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Gökhan C., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı Gökhan C. adliye çıkışında gazetecilere, “Eşimin akrabası değildir, bir seneden bu yana aldattığı şahıstır, yazın bunları öğrensinler” dedi.


Olay dün Kardeşköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşayan Gökhan C., eşi Fatma C.’nin annesinin vefatı dolayısıyla taziye evine gitti. Burada, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç’la (28) karşılaşan Gökhan C., Ardıç’ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ardıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri Gökhan C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Sosyal medya mesajının ardından teslim oldu


Eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Tuncay Ardıç’ı bıçaklayarak öldüren ve firari durumda olan cinayet zanlısı Gökhan C., dün gece sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, ailesine seslendi. Zanlı Gökhan C. sosyal medya hesabından, “Canlarım sizi çok seviyorum, Allah’a emanet olun. Elbet bu kötü günler bitecek. Sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğlumla kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır. Canım ailem sizi de çok seviyorum, Allah’a emanet olun” sözleri ile paylaşımda bulunmuştu. Cinayet zanlısı Gökhan C. gece paylaştığı sosyal medya mesajının ardından, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Gökhan C., mahkeme tarafından tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.


Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere seslenen zanlı Gökhan C., “Eşimin akrabası değildir, bir seneden bu yana aldattığı şahıstır, arkadaşlar. Yazın bunu köye gidip söyleyin, öğrensinler” dedi.



“Kendimi korumak için bıçağı salladım”


Cinayet zanlısı Gökhan C. mahkemedeki ifadesinde, "Kayınvalidemin cenazesine gittim. Orada eşimle ilişkisi olduğunu bildiğim kişi ile tartışmaya başladık. O ara üzerime sandalye fırlatıldı. Kavga çıktı. Kendimi korumak için bıçağı salladım. Kime denk geldiğini görmedim. O kişinin yere düştüğünü görmedim” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
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