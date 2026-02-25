Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

  • İSTANBUL
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzurunu bozmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. İzmir'den Aydın'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, Mert Öztürk ve Arif Yılmaz’ı adım adım takibe aldı. Şüphelilerin, uyuşturucuyu teslim etmek üzere Yusuf Can Kayır ile Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde buluştuğunu belirleyen polis, tam o an düğmeye bastı.

AYDIN’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu İzmir’den Aydın’a uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen Mert Öztürk ve Arif Yılmaz’ın, maddeyi teslim etmek üzere Yusuf Can Kayır ile buluştuğu tespit edildi. Şüpheliler, Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi’nde uyuşturucu madde teslimi sırasında suçüstü yakalandı. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mert Öztürk, Arif Yılmaz ve Yusuf Can Kayır, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

