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Aydın'da yurt dışına çıkmaya çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 127 kaçak göçmen yakalandı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:38
Aydın'da yurt dışına çıkmaya çalışan 127 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnumevkisinde aralarında çocukların da bulunduğu 35'i Suriye, 12'si Filistin uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Bölgede yapılan incelemelerde 7 metre uzunluğunda bir lastik bot ve bot motoru ele geçirildi. 

Didim ilçesinde de farklı adreslere yapılan operasyonda ise 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:38
  1. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  2. Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu
  3. düzensiz göçmenler
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  5. lastik bot

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