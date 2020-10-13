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Aktüel Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:16:51 -
Aydın'da yarım kilogram esrarı iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, iç çamaşırına uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Otoban Kavşağı'nda durdurulan otomobildeki C.K'nin üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

C.K. ile aynı araçtaki E.K. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, E.K. ile A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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