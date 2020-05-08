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Aktüel

Aydın'da yangın söndürme tüpüne uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:51:50 -
Aydın'da yangın söndürme tüpüne uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da otomobilindeki yangın söndürme tüpünün içine uyuşturucu madde saklayan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aydın-İzmir kara yolu otoyol kavşağında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Mişa", bagajdaki yangın tüpüne tepki verdi.

Taşlama makinesiyle kesilen tüpün içerisinden yarım kilo metamfetamin çıktı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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