Aydın'da villaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kuşadası ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.30 Ağustos 2019 Cuma 16:32
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir villada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1,5 kilogram satışa hazır esrar ile 80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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