Aydın'da villaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Kuşadası ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir villada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1,5 kilogram satışa hazır esrar ile 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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