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Yerel Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yerel

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 12:29:00 -
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kuşadası'nda 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 912 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 2 tabanca, 3 şarjör, 19 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden S.D, D.K, K.K, E.Ö. ve C.G. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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