  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:33:09 -
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği
Gündem

Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA alması durumunda Ermenistan'a..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı
Korona Virüs

Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı

Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı