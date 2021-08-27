  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da 18 bin 249 ile günlük Kovid-19 vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
AFAD bildirdi: Sinop Gerze’deki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Gündem Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 22:43:00 -
Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası ve Didim'de farklı saatlerinde can salı ve lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler, 40 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 40 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay