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Aktüel Aydın’da trafik kazası : 2 yaralı
Aktüel

Aydın’da trafik kazası : 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 05:05:24 -
Aydın’da trafik kazası : 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'nın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mursallı Mahallesindeki kavşakta Behçet Kargan yönetimindeki 09 U 4538 plakalı kamyonet ile Osman Çullu yönetimindeki 10 ZN 936 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Kargan ile beraberindeki Tahsin Yalçınkaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kargan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine, Yalçınkaya ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.





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