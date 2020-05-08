Aydın’da Trafik Haftası etkinliği

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri Karayolu Güvenliği Trafik Haftası kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Korona virüsü (Kovid-19) salgınını dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında 02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen Karayolu Güvenliği Trafik Haftası etkinlikleri bu yıl “Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” sloganı ile kutlandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki ayrı noktada Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan sürücülere bilgilendirmede bulunulup, maske, broşür ve çeşitli hediyeler verildi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’da bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere imza attık. Bugün de haftamızın son günü olması hasebiyle böyle bir etkinlik yapmayı planladık. Şehrimizin farklı noktalarında uygulamalar yaptık. Özellikle kırmızı ışık ve motosikletle ilgili, yaya öncelikli trafik yılı ile ilgili denetimlerimizi arttırdık. Aydın’da trafik kazalarının birçoğunun özellikle yaya kaynaklı ve motosiklet ağırlıklı olduğu gözükmekte. Lütfen vatandaşlarımız trafik kurallarına riayet etsinler” dedi.