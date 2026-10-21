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Yerel Aydın’da şüpheli ölüm! Araziye koyun otlatmaya giden vatandaş başından darbe almış halde ölü bulundu!
Yerel

Aydın’da şüpheli ölüm! Araziye koyun otlatmaya giden vatandaş başından darbe almış halde ölü bulundu!

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Aydın’da şüpheli ölüm! Araziye koyun otlatmaya giden vatandaş başından darbe almış halde ölü bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde koyunlarını otlatmak üzere meraya çıkan 44 yaşındaki Ömer Özek, bahçe yolunda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Özek’in başından ağır darbe aldığı tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatmaya giden kişi, arazide ölü bulundu.

Pirlibey Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için evden ayrılan Ömer Özek'i (44) bahçe yolunda hareketsiz yatarken gören bir kişi, durumu mahalle muhtarına bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Özek'in, başından darbe aldığını tespit etti.

Özek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

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