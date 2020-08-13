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Spor

Aydın'da Süleyman Seba için lokma hayrı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 20:52:33 -
Aydın'da Süleyman Seba için lokma hayrı

AYDIN (AA) - Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümünde Aydın'da lokma dağıtıldı.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği tarafından Efeler ilçesinde bulunan Bey Camisi'nin önünde gerçekleştirilen hayırda, yaklaşık bin kişiye lokma dağıtıldı.

Dernek başkanı Taşkın Cerit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her yıl Seba'nın ölüm yıl dönümünde anma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl da lokma dağıttıklarını kaydeden Cerit, "Sağ olsun Aydınlı vatandaşlarımız lokma hayrına ilgi gösterdi. Bizim için yeri hiçbir zaman dolmayacak Süleyman Seba başkanımızı her zaman her yerde, sadece ölüm yıl dönümünde değil Beşiktaş'ımızın olduğu her yerde anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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