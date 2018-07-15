Aydın'da serinlemek için girdiği göletten çıkamadı

Komşu olan Hüseyin Yeroğlu, Ahmet Sarıhan ve oğlu Ferit Sarıhan, balık tutmak için gölete gitti. Bir süre sonra Hüseyin Yeroğlu ve Ferit Sarıhan, serinlemek için gölete girdi.

Kıyıdan uzaklaşan Yeroğlu, suda çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği belirtilen Hüseyin Yeroğlu, bir süre sonra da gözden kayboldu.

CESEDİ BULUNDU

Ahmet Sarıhan ile oğlu Ferit Sarıhan'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalgıç polis ekibi çağırıldı. Akşam saatlerinde bölgeye ulaşan dalgıç polisler, yaptığı çalışmayla Hüseyin Yeroğlu'nun cesedini bularak sudan çıkardı.

Yeroğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne, oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.