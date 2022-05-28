Aydın'da şaşırtan görüntü! UFO iddiası
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, sabaha karşı gördüğü cismin UFO olduğunu iddia etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şirinevler Mahallesi’nde 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı.
Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı.
"Uzun süre şok yaşadım"
Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi.
İHA'nın aktardığına göre görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.