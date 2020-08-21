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Aktüel Aydın'da polis aranan 2 kişiyi kargocu kılığına girerek yakaladı
Aktüel

Aydın'da polis aranan 2 kişiyi kargocu kılığına girerek yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:31:38 -
Aydın'da polis aranan 2 kişiyi kargocu kılığına girerek yakaladı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kargo görevlisi kılığına giren polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, "kasten yaralama" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olarak aranan Ramazan Elçin'in, Yeni Mahalle'de oturan yakınının evinde kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese kargo görevlisi gibi giden polis ekipleri, evde yalnız olan Elçin kapıyı açınca kargonun teslimatı için kimlik bilgilerini istedi.

Polise gerçek kimliğini söyleyen Elçin, gözaltına alındı.

Polis ekipleri aynı yöntemle, "kasten yaralama", "yağma", "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" gibi 25 suçtan kaydı olan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari Taner Ilgın'ı (54) da saklandığı eve giderek gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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