Aydın'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti eşi ve oğlu yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 14:56
Tatil için Bodrum'a gittiği öğrenilen Alpay Barış'ın (47) kullandığı otomobil, Söke-Bodrum yolu TOKİ kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün yaşamın yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücünün eşi Gülden Barış (33) ve 7 yaşındaki oğulları Ömer Barış, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücünün cenazesi ise Didim İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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