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Aydın'da önce kendini odaya kilitledi sonra evi ateşe verdi

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, ailesiyle oturduğu evde önce kendisini odaya kilitledi sonra evi ateşe verdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:00
Aydın'da önce kendini odaya kilitledi sonra evi ateşe verdi

Orta Mahalle'de bir apartmanın birinci katında ikamet eden H.O'nun, psikolojik sorunları olduğunu belirttiği kızı O.A'nın kendisini odaya kilitleyerek evi ateşe verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada olayı fark eden trafik polisi ekibi, O.A'yı ikna ederek kapıyı açtırdı. 

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de apartmanı tahliye ederek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken evde bulunan bir muhabbet kuşu ile akvaryumdaki balık itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Annesinin şikayetçi olduğu O.A. ifadesi alınmak üzere Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:00
  1. aydın
  2. psikoloji
  3. yangın
  4. itfaiye

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