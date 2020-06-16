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Aktüel

Aydın'da Millet Kıraathanesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:42:05 -
Aydın'da Millet Kıraathanesi açıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yapılan Millet Kıraathanesi'nin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve protokol üyeleri katıldı.

Açılışta İl Müftüsü Ercan Aksu'nun da katılımıyla dua okundu.

Yapıyı gezen Köşger, burada kitap okuyan gençlerle bir süre sohbet etti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, buraya gelenlerin iyi vakit geçirebileceği her türlü ortamın hazırlandığını belirtti.

Köşger, "Çay ve çorba yıl boyunca olacak. İki toplantı salonu ve küçük bir sinema salonu var. Çeşitli zamanlarda yazarları buraya getireceğiz ve onları gençlerle buluşturacağız. Onlarla bir masanın etrafında tartışma yapıp fikir alışverişinde bulunacaklar." dedi.


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